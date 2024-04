Na veertig jaar zonder bekerwinst heeft Athletic Club 24ste Copa binnen

De Copa del Rey is een prooi geworden voor Athletic Club, dat in de Spaanse bekerfinale in Sevilla na verlenging (1-1) en strafschoppen te sterk was voor RCD Mallorca. In 1984 won de club uit Baskenland voor het laatst de beker.

Athletic Club domineerde het in Estadio de La Cartuja in Sevilla gespeelde duel, maar bij de eerste de beste gelegenheid dat Mallorca zich bij het Baskische doel meldde, was het meteen raak voor de eilandbewoners.

Na een hoekschop kreeg Athletic de bal niet goed weg, waarna Dani Rodríguez met een geplaatst schot de hoek wist te vinden.