Champions League lonkt voor FC Twente na zege op Fortuna Sittard

FC Twente domineerde het hele duel, maar het aantal kansen was beperkt. Ook na de rode kaart voor Fortuna-verdediger Guth, die twee keer geel kreeg, hield Fortuna de rijen lang gesloten.

De tweede kaart van Guth was wel een opvallende. Van Wolfswinkel ontsnapte, waarna de Braziliaan de achtervolging inzette. Zijn ploeggenoot Alen Halilovic leek daarna Van Wolfswinkel te raken, maar Guth werd als schuldige aangewezen.

De VAR greep echter niet in, waardoor Fortuna verder moest met tien man.

Speldenprikjes

Fortuna kwam daarna niet verder dan wat speldenprikjes. Na de rust vond Vlap via een been van Sadik Fofana al snel het doel en vervolgens tikte Twente de bal geduldig rond.

In de slotfase kopte Van Wolfswinkel na een afgemeten voorzet van Carel Eiting met gevoel de 2-0 in het doel. Fortuna hing toen al in de touwen.