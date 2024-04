Zeker zeven kinderen dood door bermbom in Syrië

In het zuidwesten van Syrië zijn zeker zeven kinderen om het leven gekomen door een bermbom, melden Syrische staatsmedia. Ook raakten er twee mensen gewond. Dat gebeurde in de provincie Daraa, tussen Jordanië en de door Israël bezette Golanhoogten.

Het is onduidelijk wie de bom heeft geplaatst. Het Syrische staatspersbureau SANA haalt een politiebron aan die wijst naar militante groeperingen die nog actief zijn in de regio.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Londen opereert, zegt juist dat een pro-regeringsmilitie erachter zit. Ook gaat het Observatorium ervan uit dat er zeker acht kinderen zijn gedood en een persoon gewond is geraakt.

Start van de opstand

Daraa is de plek waar in 2011 de opstand tegen president Assad begon. Die leidde uiteindelijk tot een oorlog die nog steeds gaande is en die aan zeker een half miljoen mensen het leven heeft gekost. In 2018 werd Daraa heroverd door troepen van Assad en diens bondgenoten.

Het is daarna onrustig gebleven in de regio. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is de ontplofte bermbom al het 83e geweldsincident van dit jaar in Daraa. Daarbij zijn zeker honderd mensen omgekomen.