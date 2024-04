PEC Zwolle bewijst zichzelf een dienst en duwt Excelsior verder het moeras in

Afgelopen week was Excelsior tegen zowel Go Ahead Eagles (3-0 nederlaag) als PSV (0-2) tot precies nul schoten op het vijandelijke doel gekomen, maar in Zwolle nam Kenzo Goudmijn zowaar al na een minuut doelman Jasper Schendelaar onder vuur.

Veel groter was de kans voor Lazaros Lamprou, die na een Zwols fout achterin vrij voor Schendelaar opdook maar de bal naast schoof. Aan de andere kant knalde Bram van Polen in minstens zo kansrijke positie hoog over.

Weer een hoekschop

Die laatste misser leidde wel een sterke periode van de thuisploeg in. Een doelpunt van Lennart Thy werd nog afgekeurd wegens buitenspel en Eliano Reijnders faalde na een door hemzelf gecreëerde open kans, maar in de 18de minuut was het dan toch raak.

En niet voor het eerst dit seizoen ging Excelsior de mist in bij de hoekschop van de tegenstander. PEC koos voor een korte variant, die via Odysseus Velanas laag voor het Rotterdamse doel belandde. Doelman Stijn van Gassel reageerde nog knap op de inzet van dichtbij van Thomas Lam, maar kon niets uitrichten bij de rebound van Anselmo Mac Nulty: 1-0.