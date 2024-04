PKC en DVO gaan op herhaling in zaalkorfbalfinale in Ahoy

De zaalkorfbalfinale op zaterdag 13 april in Rotterdam Ahoy gaat net als in 2023 tussen PKC en DVO. Regerend landskampioen PKC versloeg KZ met 21-14 en won zo de best-of-three in de halve finale met 2-0.

Met dezelfde cijfers besliste DVO de andere halve finale door in Bennekom LDODK met 18-16 te verslaan.

DVO, dat het reguliere seizoen als derde was geëindigd, had de eerste klap uitgedeeld door de eerste wedstrijd in Gorredijk verrassend te winnen met 16-14 tegen nummer twee LDODK. De thuisclub begon de tweede wedstrijd sterk en liep door drie rake afstandsschoten op rij uit naar 6-3, maar onder aanvoering van international Ran Faber knokten LDOKD zich bij rust weer langszij: 8-8.

In de tweede helft ging het lang gelijk op. Via treffers van Harjan Visscher en Maaike Kuiper namen de bezoekers een 13-11 voorsprong, waarna DVO de rug rechtte en Annelie de Korte met twee treffers haar team weer op voorsprong (16-14) schoot. De 17-14 van Daniëlle Boadi voelde als beslissend. In de slotminuten konden de Friezen er geen beslissende derde wedstrijd meer uitslepen. De Korte was met vijf treffers topscorer bij DVO.

Ware gezicht

In de andere halve dacht PKC, de beste ploeg van de reguliere competitie, een makkelijke avondje te hebben tegen KZ dat in Papendrecht met 26-16 klop had gekregen. Toch was het de nummer vier van het reguliere seizoen dat met 5-3 de leiding nam in Koog aan de Zaan.

Daarna toonde PKC z'n ware gezicht door die vroege achterstand om te buigen in een 13-7 voorsprong bij rust. In de tweede helft kwam de zege niet meer in gevaar. Olav van Wijngaarden scoorde vier maal voor de Papendrechters.

Vorig jaar werd PKC voor de elfde keer kampioen van Nederland door in de finale overtuigend met 33-20 te winnen. DVO stond toen voor het eerst in de eindstrijd.