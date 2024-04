Van kaarsverkoper tot fotograaf: kleine ondernemers in de VS vrezen TikTok-verbod

Vragen over de dataopslag achtervolgen TikTok al langer. Het bedrijf probeerde in de VS vertrouwen te winnen met Project Texas, waarbij alle opgeslagen data van Amerikaanse gebruikers werd overgeheveld naar een bedrijf in Texas met Amerikaans personeel. Maar sommige data werden nog wel gedeeld met het hoofdkantoor in Peking. TikTok zegt dat dat nodig was voor het doorontwikkelen van het algoritme.

Het wetsvoorstel over een gedwongen TikTok-verkoop mag dan nog niet zijn aangenomen, er zijn al geïnteresseerde Amerikaanse investeerders. Een van hen is Steven Mnuchin, die onder president Trump minister van Financiën was. Toen hij aankondigde interesse te hebben in de app, leidde dat tot opgetrokken wenkbrauwen omdat Mnuchin eerder fel campagne voerde tegen TikTok.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Senaat stemt over het wetsvoorstel. Het is ook onzeker of het voorstel het daar gaat halen.

Campagne voor stemming

TikTok zelf en Amerikaanse contentmakers voeren in ieder geval ijverig campagne om mensen te overtuigen van het belang van de app. In een spotje van het platform zegt een gebruiker: "Denk aan de vijf miljoen kleine ondernemers die afhankelijk zijn van TikTok om brood op de plank te krijgen voor hun gezin."

Zonder TikTok ziet de toekomst voor veel kleine ondernemers er niet rooskleurig uit, zegt marketingexpert Tomasic. "Het is niet hetzelfde op Instagram of YouTube of Facebook. Het is een moeilijke overgang die veel kleine ondernemers niet aankunnen."