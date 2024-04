PSV zet grote stap richting landstitel na overtuigende zege op AZ

PSV heeft de op papier laatste lastige wedstrijd van het seizoen soepeltjes met 5-1 van AZ gewonnen. Nadat de Eindhovenaren in de eerste helft ondanks wat slordigheden oppermachtig waren geweest, kwam de ploeg ook na rust nog nauwelijks in de problemen.

Met nog vijf duels te gaan heeft de ploeg van trainer Peter Bosz twaalf punten meer dan nummer twee Feyenoord, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Voor AZ was de nederlaag extra pijnlijk, want eerder deze week ging de ploeg al pijnlijk met 5-0 onderuit bij Heracles.

Spetterend begin

De wedstrijd begon furieus met levensgrote kansen aan beide kanten. Johan Bakayoko was voor PSV iets te druistig in zijn afwerking en aan de andere kant stond de paal succes voor AZ-spits Vangelos Pavlidis in de weg.

PSV was echter de enige die het sterke begin een vervolg kon geven en in de negende minuut verdiend op voorsprong kwam. Met een bekeken passje bediende Joey Veerman de diepgaande Malik Tillman. De Amerikaan wachtte even af en gaf de bal strak voor op de inlopende Bakayoko.