Japans bioscooprecord verbroken in pandemie: 'Hoopvol signaal'

De anime, die de volledige titel Demon Slayer The Movie: Mugen Train draagt, is de eerste verfilming van de in Japan populaire, gelijknamige mangareeks (Japans stripverhaal). Maandag hadden bijna 8 miljoen Japanners Demon Slayer al gezien en vorige week tekende de film voor het succesvolste openingsweekeinde ooit in Japan, met een opbrengst van ruim 37 miljoen euro.

De vorige recordfilm - de animatie Spirited Away uit 2001 - had 25 dagen nodig om die mijlpaal te passeren.

Het verhaal speelt zich af in het Japan van zo'n honderd jaar geleden. De hoofdpersoon is een demonenjager die zijn in een demoon veranderde zusje weer menselijk wil maken.

Demon Slayer begon in 2016 als manga en werd vorig jaar enorm populair nadat er een animeserie voor de Japanse tv van was gemaakt. In de coronacrisis was de serie ook nog eens op tal van streamingplatforms te zien, waardoor miljoenen Japanners uitkeken naar de eerste Demon Slayer-film.

Bioscoopvrees

Toch was het vooraf niet duidelijk of ze ook massaal naar de bioscopen durfden te komen. Begin juni gaf de Japanse overheid groen licht voor het heropenen van de bioscopen, maar Japanners bleken huiverig die te bezoeken.

In augustus gaf 60 procent aan bioscopen nog te mijden uit angst voor het virus en 38 procent zei te wachten op een grote filmrelease voordat ze weer een kaartje zouden kopen, schrijft persbureau AFP. Demon Slayer lijkt dus die film te zijn.

"Dit is ongekend en ik word hier heel blij van", zegt Wiepko Oosterhuis van filmdistribiteur Periscoop Film, die al jaren Japanse anime naar de Nederlandse bioscopen brengt. Hij ziet anime steeds populairder worden, ook in Nederland. Zo kreeg begin 2019 de anime Dragon Ball Super: Broly de grootste Nederlandse bioscoopzalen vol.

Periscoop hoopt in januari Demon Slayer naar Nederland te halen. Oosterhuis denkt dat veel bioscopen met een glimlach naar de cijfers uit Japan hebben gekeken, omdat het succes perspectief biedt in de pandemie. Volgens The Japan Times speelt namelijk ook mee dat Japanners de afgelopen tijd minder angstig zijn geworden om naar de bioscoop te gaan. De dagelijkse besmettingscijfers in het land zijn al bijna twee maanden stabiel, met gemiddeld zo'n 600 nieuwe gevallen per dag.

Hoopvol signaal

Door de coronacrisis zitten veel bioscopen inmiddels wel in zwaar weer. Bovendien zijn meerdere grote films al uitgebracht op streamingplatforms of uitgesteld. Zo is de nieuwe James Bond-film No Time to Die vanwege de coronacrisis bijna een jaar uitgesteld, naar april 2021.

Vorige maand becijferde accountants- en adviesbureau PWC dat de omzet van bioscopen dit jaar wereldwijd met 66 procent zal dalen. Tegelijk groeien populaire streamingdiensten als Netflix, Amazon en Disney+ naar schatting met 26 procent, waardoor streamingdiensten voor het eerst meer omzet noteren dan bioscopen.

Oosterhuis heeft er alsnog alle vertrouwen in dat de bioscopen straks weer vol zitten. Zeker in een land als Nederland, waar relatief veel mensen naar de bioscoop gaan, zegt hij. "Er wordt al jaren gezegd dat streamingdiensten uiteindelijk de plek van bioscopen innemen. Maar in landen waar ze al vroeg een hoge streamingkwaliteit hadden, zoals Zuid-Korea, zag je mensen alsnog naar de bioscoop gaan.

"Het kan prima naast elkaar bestaan en dat zie je ook bij Demon Slayer. Mensen kijken daar zó naar uit. Dan willen ze het samen beleven, een beetje vergelijkbaar met een voetbalwedstrijd in het stadion. Dit is een hoopvol signaal."