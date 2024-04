Bloemendaal is effectief met strafcorners en wint met 6-2 van HGC

Brinkman scoorde opnieuw, waarna Casper Berkman namens HGC nog iets terugdeed. Beins sloeg vervolgens weer de bal tegen de plank bij de volgende strafcorner: 4-1.

De achtste strafslag van Bloemendaal resulteerde in de 5-1. Het was de derde treffer van Jasper Brinkman in de wedstrijd en zijn zevende goal van het seizoen.

Lucas Veen wist nog te scoren namens HGC en Dennis Warmerdam zette de eindstand van 6-2 op het scorebord.

In de andere wedstrijd van de avond versloeg Klein Zwitserland hekkensluiter Laren met 2-1.

HGC-vrouwen zegevieren wel

In de Hoofdklasse bij de vrouwen lukte het HGC wel om te winnen. In Wassenaar nam HGC het initiatief en Mariona Serrahima schoot met een backhand de bal hard tegen de plank voor de 1-0. De kansen bleven zich opstapelen, maar HDM wist toch de gelijkmaker binnen te tikken via een strafbal van Jip Dicke.