Teleurstelling bij Vos na Parijs-Roubaix: 'Maar gewoon geklopt natuurlijk'

Ze was begonnen als een van de favorieten, en misschien zelfs wel als de te kloppen vrouwen, maar uiteindelijk zat er voor Marianne Vos niet meer in dan de vierde plaats in Parijs-Roubaix. "Gewoon geklopt", begint ze haar analyse nuchter.

Maar diep van binnen was het flink balen geblazen voor de 36-jarige wielrenster, die maar wat graag de befaamde kasseienkoers op haar indrukwekkende erelijst had bijgeschreven. "Als je voor de overwinning de baan opdraait, is het wel shit als je er dan echt niet aan te pas komt."

Vos reed een voortreffelijke Parijs-Roubaix, waarin ze geen moment in de problemen kwam en tot de kopgroep van zes vrouwen behoorde die op de Vélodrome André Pétrieux in Roubaix om de zege ging sprinten. Maar de pijp bleek toch leeg. "Ik had gewoon niet meer snelheid. Kopecky kwam heel hard buitenom en ik viel stil."

Ideale sprint

Voor winnares Lotte Kopecky was haar droom wél uitgekomen. "Eindelijk. Dit betekent toch wel heel veel. Dit was toch het doel dat ik voor mezelf gesteld had. En om het dan ook gewoon te doen, na de commentaren die er de afgelopen twee weken toch geweest waren... Het doet daardoor dubbelveel deugd."