Geen kinderen, geen lessen: in krimpend Japan sluit de ene na de andere school

"Vroeger waren hier zes basisscholen, vanaf vandaag zijn er maar twee over", vertelt Kazuyo Oono, de laatste directeur van basisschool Seika Tsuno in de Japanse provincie Kochi. Na 150 jaar sluit de school dit jaar permanent zijn deuren. "Als er geen kinderen zijn moet de school dicht. Het gebeurt overal."

In 2004 telde Japan 23.420 basisscholen, sindsdien zijn er zo'n 5000 dichtgegaan. In dat tempo verdwijnt vóór 2030 meer dan een kwart van de scholen. Het is een cijfer dat amper te bevatten is, maar voor de leerlingen zijn de sluitingen heel persoonlijk. "Ik voel me verdrietig omdat na al die jaren onze school moet sluiten", vertelt Itsuki Kawabuchi. Ze zit in groep 8 met slechts zeven anderen. "Het is een speciale plek voor me."

Geen kinderen, geen scholen

De schoolsluitingen zijn het gevolg van het geboortecijfer dat al acht jaar lang met een recordtempo daalt. In 2013 werden er 1,2 miljoen baby's geboren, in 2023 waren dat er slechts 758.631: een daling van 26 procent in tien jaar tijd. "Het is een kritische situatie", vertelde kabinetschef Hayashi tijdens de aankondiging van het nieuwste dieptepunt. "Binnen nu en zes jaar, tot 2030, is onze laatste kans om de trend om te gooien."

Volgens het Nationale Instituut voor Bevolking en Sociale Zekerheid krimpt de bevolking tot 2070 met ongeveer 30 procent, van 125 miljoen naar 87 miljoen mensen. De Japanse premier Kishida noemde het "de grootste crisis" die Japan ervaart. De demografische kentering veroorzaakt flinke problemen voor het basisonderwijs: scholen hebben simpelweg te weinig kinderen om open te blijven.

Correspondent Anoma van der Veere ging op bezoek bij de sluitingsceremonie van de school in Kochi: