Ayuso wint Ronde van Baskenland, Skjelmose komt in slotrit tekort

Juan Ayuso heeft de Ronde van Baskenland gewonnen. De Spanjaard maakte in de slotfase van de laatste etappe een kleine achterstand goed op Mattias Skjelmose, die als klassementsleider aan de rit was begonnen, maar als vierde over de streep kwam.

Daarmee slaagde de 23-jarige Skjelmose er niet in om de tweede Deen ooit te worden die de eindzege pakt in Baskenland. Hij werd derde in het klassement. Vorig jaar schreef Jonas Vingegaard de koers als eerste renner uit Denemarken op zijn naam.

Emotionele lading

Vingegaard maakte de koers niet af, nadat hij donderdag in de vierde etappe zwaar ten val was gekomen en daarbij meerdere botbreuken opliep. Diverse wielerploegen pleitten daarna voor veiligheidsmaatregelen. Zo zou een eindzege een extra emotionele lading hebben gehad voor Skjelmose.

De zware valpartij in de vierde etappe: