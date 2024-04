Sparta loopt in jacht op play-offs averij op na nederlaag tegen Heracles

De tweede helft was koud drie minuten bezig, toen aanvoerder Justin Hoogma Heracles langszij bracht door een vrije trap van rechts van Marko Vejinović bij de tweede paal binnen te koppen. Het was het eerste uitdoelpunt van de Almeloërs sinds 3 februari, toen Jizz Hornkamp scoorde in de met 3-1 verloren wedstrijd bij NEC. Voor Vejinović was het zijn eerste assist in drie jaar tijd.

In de 73ste minuut kwamen de bezoekers zelfs op een 2-1 voorsprong. Het voorbereidende werk kwam van de ingevallen oud-Spartaan Mario Engels die Mike Eerdhuizen uitkapte en doelpuntenmachine Jizz Hornkamp op maat bediende. Het was voor Hornkamp zijn tiende doelpunt sinds de winterstop.

Elf keer geel

Sparta moest op jacht naar de gelijkmaker om nog een punt te redden. Het was er via Arno Verschueren en Metinho in de slotfase heel dichtbij, maar de bal wilde er niet meer in. Invaller Mohammed Sankoh liet voor Heracles nog een dot van een kans op de 1-3 liggen.

De in de tweede helft ingevallen Thomas Bruns liep tegen zijn elfde gele kaart van het seizoen aan, waardoor de middenvelder van Heracles weer een duel schorsing wacht.