Nederlandse rugbysters lopen Europees kampioenschap mis tegen Spanje

De Nederlandse rugbysters hebben een stevige nederlaag geleden tegen Spanje in hun derde wedstrijd van het Rugby Europe Championship: 5-22.

Oranje, dat op de vijftiende plaats staat van de wereldranglijst, had bij een overwinning Europees kampioen kunnen worden op het toernooi waaraan de Six Nations toplanden deden niet meededen.

Topspeelster en aanvoerder Linde van der Velden was van de partij, maar ook zij kon geen potten breken tegen de Spanjaarden die de boventoon voerden in Amsterdam.

Progressie

Met deze nederlaag eindigt het toernooi voor Nederland. Het Europees kampioenschap had de kers op de taart kunnen zijn van een succesvol seizoen voor de Nederlandse rugbysters.

De ploeg onder leiding van bondscoach Sylke Haverkorn kon slechts twee weken geleden nog uitbundig juichen toen Colombia werd verslagen (33-11). Daarmee was kwalificatie voor het WXV wereldbekertoernooi binnen en ligt het WK van 2025 in Engeland binnen handbereik voor de Oranjedames.

Daarom was Van der Velden, actief in Engeland bij Exeter Chiefs, nog gematigd positief na de nederlaag tegen Spanje: "Met een hele jonge groep hebben we dit hele toernooi heel veel progressie geboekt. We hebben de ingrediënten om een gevaarlijk team te worden."

Het Spaanse team staat nog voor een confrontatie tegen Zweden volgende week en kan zich dan verzekeren van de Europese titel.