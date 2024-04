Leverkusen op rand van landstitel na volgende misstap Bayern

Het venijn van de eerste helft bij Union-Leverkusen zat hem in de staart. Robin Gosens kreeg zijn tweede gele kaart en uit de vrije trap die volgde werd een inzet van Piero Hincapie door verdediger Christopher Trimmel met de arm tegen de paal getikt.

Er volgde geen tweede rode kaart, maar wel een strafschop die Florian Wirtz benutte.

Door niet te verliezen evenaarde Leverkusen, waar Jeremie Frimpong vlak voor tijd in mocht vallen, het record van Bayern München door vanaf de start van de competitie 28 duels ongeslagen te blijven. De club verloor ook nog niet in Europees verband en in de beker.

Pijnlijke nederlaag Bayern

Bayern München, de kampioen van de laatste elf seizoenen, ging pijnlijk onderuit. Bij Heidenheim, dat vorig jaar promoveerde naar de Bundesliga, gaf Bayern een comfortabele voorsprong weg.