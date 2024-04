Roma wint beladen Romeinse derby van Lazio, confrontatie tussen fans

AS Roma heeft de Derby della Capitale tegen Lazio gewonnen met minimaal verschil: 1-0. Lazio speelde bij vlagen beter, maar slaagde er nauwelijks in om noemenswaardige kansen voor het doel te creëren. De ploeg van Daniele De Rossi was daarentegen wel effectief voor het doel.

Uren voor de wedstrijd liepen de gemoederen hoog op en waren er gevechten tussen de supporters van beide Romeinse ploegen in de binnenstad. Volgens Italiaanse media was er een confrontatie van rond de 200 Lazio-fans met een groep van ongeveer 100 Roma-fans nabij het Stadio Olimpico.

De politie greep in en gebruikte traangas om de groepen te scheiden. Een 41-jarige man, naar verluidt een Roma-fan, werd gearresteerd.