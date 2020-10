RIVM meldt 10.353 nieuwe besmettingen

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 10.353 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 145 meer dan gisteren werden gemeld.

Het aantal nieuwe besmettingen neemt al geruime tijd toe. Vorige week bleek dat de toename deels verklaard kan worden doordat er meer wordt getest. Of dat deze week ook zo is wordt morgen duidelijk: het RIVM maakt slechts één keer per week bekend welk percentage van de afgenomen tests positief is.