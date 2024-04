'Drugsstraat' in bekende Deense vrijstad Christiania ontmanteld

De straat in de bekende Deense hippiewijk Christiania waar handelaren cannabis verkochten is vandaag ontmanteld. De verkoop trok criminele bendes aan en de afgelopen jaren waren er meerdere dodelijke schietpartijen. In januari besloten de autoriteiten in samenspraak met de bewoners dat de cannabishandel in de straat in Kopenhagen aan banden zou worden gelegd.

Hippies kraakten begin jaren 70 een oud militair terrein in de Deense hoofdstad en stichtten daar in 1971 Christiania. De vrijstad groeide uit tot een vrijhaven voor kunstenaars en krakers vol kleurrijke huizen. Sinds eind jaren 70 gedoogt de overheid het terrein.

Grote groepen toeristen wisten de wijk in de loop der jaren te vinden, onder meer vanwege aanbevelingen van de nationale Deense toeristenorganisatie Visit Denmark. Jaarlijks bezoeken meer dan een half miljoen mensen Christiania.

Pusher Street

In de wijk was in één straat openlijk wiet, marihuana en hasjies te koop. In deze Pusher Streeteze, waar de illegale softdrugsverkoop min of meer werd getolereerd, was vanwege de toenemende criminaliteit voor bewoners steeds meer een doorn in het oog. De politie verwijderde meerdere keren de cannabisverkooppunten, maar die bleven steeds terugkeren.

"We hebben altijd verkondigd dat we de openlijke verkoop van hash steunen, maar dat is niet meer mogelijk", zegt een woordvoerder van de vrijstad tegen persbureau Reuters. "We willen dat de straat weer van ons wordt." Burgemeester Haestorp van Kopenhagen deelt die mening. "Pusher Street moet sterven, zodat Christiania blijft leven."

Afgelopen nacht werd met een technofeest afscheid genomen van Pusher Street. Vandaag ontmantelde de politie de drugsverkooppunten, waarna bewoners de straatstenen symbolisch verwijderden.

Agenten blijven de komende tijd in de hippie-enclave patrouilleren om ervoor te zorgen dat de drugsverkoop niet doorgaat. Of dat lukt, moet blijken. Er waren in het verleden regelmatig grote politieacties en de regering had de verkoop al verboden, maar toch bleef Pusher Street bestaan.

Steun van bewoners

Het lijkt erop dat er nu meer steun is van de bewoners van het gebied, die doorgaans wars zijn van politie-interventie. "Voor mij is Pusher Street het minst unieke deel van Christiania", zegt een van hen tegen Reuters. "Ik associeer deze straat met geweld, moord, bedreigingen en alles waar Christiania niet voor staat."

Ook minister Hummelgaard van Justitie zegt dat hij goede hoop heeft dat de ingreep van vandaag een blijvende verandering teweegbrengt. "Het nieuwe is dat we het plan samen met de inwoners hebben gemaakt", zegt hij tegen Deense krant B.T.. "De autoriteiten en bewoners van Christiania werkten elkaar de afgelopen bijna 50 jaar tegen en nu werken we samen."

Het is nog onbekend wat er voor de straat in de plaats gaat komen. Inwoners willen er containers voor kleine ondernemers plaatsen en plekken maken waar belangstellenden creatieve workshops kunnen geven. Een kind dat in Christiania woont zegt tegen de krant B.T. dat ze denkt dat de vrijstad hiermee beter wordt. "Ja, dan zijn er minder sigaretten, hoera!"