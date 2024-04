Kopecky klopt Vos in de sprint en wint voor het eerst Parijs-Roubaix

Victoire Joncheray was de eerste die zich liet zien met een vroege ontsnapping, maar van de Française mocht geen hoofdrol worden verwacht. En die kwam er ook niet. Ze was allang weer in de kraag gegrepen toen op 82 kilometer van de streep de eerste van zeventien kasseienstroken opdoemde.

Eerste speldenprik

Toen Lotte Kopecky op de derde strook extra vaart maakte, kwam er meteen even tekening in de strijd. De favorieten toonden zich echter alert en bleven in de buurt van de wereldkampioene. De eerste speldenprik kreeg geen serieus vervolg, waardoor veel rensters zich weer bij de voorsten konden aansluiten.

Op de zesde kasseienstrook, vlak voor de vijfsterrenpassage Mons-en-Pévèle, zette Kopecky zich andermaal aan kop van de groep, die prompt uiteenviel. Marianne Vos, Pfeiffer Georgi en Christina Schweinberger waren de enigen die haar wiel wist te houden. In tegenstelling tot Lorena Wiebes die als laatste de handdoek moest gooien.