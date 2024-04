Comeback Lieke Wevers succesvol: zege bij eerste optreden sinds Spelen van Tokio

Lieke Wevers heeft de eerste kwalificatiewedstrijd voor de EK gewonnen. De 32-jarige turnster was sinds de Olympische Spelen van Tokio in 2021 niet meer in een officiële wedstrijd in actie gekomen.

Na vier stabiele oefeningen kwam ze in Rotterdam tot een puntentotaal van 51,050 op de meerkamp. Daarmee bleef ze Elze Geurts, die een val op balk incasseerde, en Tisha Volleman voor.

Komende zomer wil Lieke Wevers in Parijs nog één keer in de olympische spotlights staan, om haar turncarrière af te sluiten: "Hopelijk kan ik het boek straks goed dichtdoen", zei ze daar eerder over.

Zus Sanne

Er volgt nog een tweede kwalificatiewedstrijd op 20 april. Daarna maakt bondscoach Jeroen Jacobs zijn vijfkoppige EK-selectie bekend. De Europese titelstrijd voor vrouwen vindt plaats van 2 tot en met 5 mei in het Italiaanse Rimini.

Niet alle topturnsters doen mee aan de kwalificatie. Lieke's tweelingzus Sanne Wevers (die in 2016 olympisch kampioen werd), maar ook Naomi Visser, Eythora Thorsdottir en Sanna Veerman hebben besloten de EK over te slaan. Zij richten zich volledig op de olympische kwalificaties.

Nederland plaatste zich bij de WK in Antwerpen vorig jaar als team voor Parijs.