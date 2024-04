Het is lang niet overal écht warm, en ook de wind is soms stevig, maar toch: het is de eerste warme dag van het jaar. Lokaal is zelfs sprake van een zomerse dag; in het zuiden en oosten steeg de temperatuur tot boven de 25 graden.

Een selectie van weerfoto's die we binnenkregen, onder meer via NOS Ooggetuige: