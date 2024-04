City na vroege achterstand ruim langs Palace, honderdste goal van De Bruyne

Manchester City heeft de lastige uitwedstrijd tegen Crystal Palace met 2-4 gewonnen. De bezoekers kwamen vroeg in het duel op achterstand, maar namen daarna de controle over en maakten in de tweede helft het verschil.

Kevin De Bruyne eiste met twee goals een belangrijke rol op. De middenvelder maakte bovendien zijn 99ste en 100ste treffer in het shirt van City.

Alleen Sergio Agüero (260) en Raheem Sterling (131) maakten ooit meer competitietreffers voor de club. Erling Haaland maakte vandaag zijn 82ste Premier League-doelpunt in het lichtblauwe shirt.

Door de zege komt City in punten gelijk met koploper Liverpool, dat een iets beter doelsaldo heeft. Arsenal (later vandaag) en Liverpool (zondag) komen deze speelronde nog in actie.