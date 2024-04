Fans zorgen voor gekte in Suzuka, maar waarom breken er amper Japanners door in F1?

Voordat hij zijn F1-debuut maakte, reed Gasly in de Japanse klasse Super Formula. "Je wordt hier op een manier gesteund die je nergens anders ziet. De passie voor autosport is ongelofelijk."

Ondanks al het enthousiasme is het nog maar weinig coureurs uit het land met bijna 125 miljoen inwoners gelukt door te beken in de Formule 1. Yuki Tsunoda is pas de achttiende Japanse F1-coureur, tegenover zestien Nederlanders die minimaal één GP in de koningsklasse reden.

Drie Japanse podiumplaatsen

Drie Japanners wisten het podium te halen. Kamui Kobayashi was in 2012 de laatste, uitgerekend in Suzuka. Tsunoda komt daar niet vaak bij in de buurt in de RB, voorheen AlphaTauri, maar is in zijn vierde seizoen een vaste en talentvolle waarde op de grid.