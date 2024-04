Russische propaganda te zien op kinderzender in Nederland na verstoring buitenaf

Het Franse Eutelsat krijgt gecodeerde tv-signalen aangeleverd en stuurt die naar zijn satelliet. Via die satelliet wordt het tv-signaal over de wereld verspreid, waaronder dus dat van BabyTV.

Ook KPN en Ziggo, die het televisiekanaal voor jonge kinderen aanbieden in een extra zenderpakket, zeggen dat ze weten van het voorval. KPN zegt Disney, dat verantwoordelijk is voor de distributie van BabyTV, te hebben gevraagd naar de oorzaak van de verstoring.

'Geavanceerde hack'

Experts zeggen tegen NU.nl dat hackers er vorige maand in geslaagd zijn in te breken bij de satelliet van Eutelsat, waarna zij het gecodeerde tv-signaal van de kinderzender over konden nemen. Volgens hen was het een "geavanceerde hack".

Eutelsat zegt nog niet te weten wie achter het verspreiden van de propagandabeelden zit. Volgens cybersecurity-expert Rickey Gevers heeft het gelijkenissen met de hack van de Franse televisiezender TV5 Monde in 2015, waarvan vaststaat dat de Russen erachter zaten. "Maar het zou ook kunnen dat het lolbroeken waren die hier per toeval op zijn gestuit. Het lijkt wel wat complex te zijn voor een doorsnee hacker."

Spierballentaal

De vraag is wel wat het Rusland zou opleveren om propaganda uit te zenden in een programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Volgens Gevers zou dat neer kunnen komen op spierballentaal. "Misschien proberen ze te laten zien wat ze kunnen. Zodat dit angst bij ons opwekt"

Of Rusland achter de verspreiding van deze propagandabeelden zit, is dus onduidelijk. Wel is bekend dat Rusland vaker cyberaanvallen uitvoert op satellietbedrijven. Zo deed Rusland een uur voor de inval in Oekraïne in 2002 een cyberaanval op een belangrijk satellietnetwerk. Daarmee werd de communicatie van het Oekraïense leger verstoord, en werden ook 30.000 modems in andere landen geraakt.