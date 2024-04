Kinderboek 'De jongen die van de wereld hield' wint Woutertje Pieterse Prijs

De Woutertje Pieterse Prijs voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar is toegekend aan Tjibbe Veldkamp en Mark Janssen voor De jongen die van de wereld hield. Volgens de jury is het boek "beeldend als een film", bevat het "geen woord te veel" en is het een klassieker in spé."

Het boek gaat over het jongetje Adem dat voor zijn geboorte alvast een kijkje mag nemen op de wereld. Hij is een 'mogelijk' kind dat bij de eerste onverwachte kus van zijn ouders een blik kan werpen op zijn bestaan. Maar tot het werkelijke leven dreigt het niet te komen, omdat zijn ouders elkaar uit het oog verliezen. Adem krijgt vervolgens de kans om als 'mogelijk' kind zijn ouders ervan te overtuigen dat ze bij elkaar horen.

Juryvoorzitter Rik van de Westelaken maakte de winnaar bekend in de uitzending van De Taalstaat op NPO Radio 1 die voor de gelegenheid live vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag kwam. Van de Westelaken noemt De jongen die van de wereld hield "een magisch boek dat de lezer al bij de eerste zinnen het verhaal intrekt en niet meer loslaat". De jury verwacht dat het een klassieker wordt die nog door vele generaties zal worden gelezen.

Auteur Veldkamp en illustrator Janssen krijgen gezamenlijk 15.000 euro. De zes kinderboeken die ook genomineerd waren, krijgen 1000 euro.