VDL haalt boompjes Sterrebos weg, activisten vinden dat 'trap na'

De ongeveer vijfhonderd kleine boompjes die de actiegroep Red het Sterrebos onlangs had geplant bij autofabriek VDL Nedcar in Born, bleken gistermiddag te zijn verdwenen. Tot woede van de actiegroep was ook de 'herdenkingseik' weggehaald.

"Eerst is er helemaal voor niets een oud bos gekapt. Nu krijgen de mensen die proberen om de natuur enigszins te herstellen nóg een trap na", aldus de actiegroep bij L1 Nieuws.

De autofabriek heeft de boompjes laten verplaatsen. Een woordvoerder zegt: "De scheuten van boompjes die activisten hebben geplant, zijn zorgvuldig verpoot naar het compensatiegebied."

Zelfgebouwde boomhutten

Ruim twee jaar geleden escaleerde de strijd om het Sterrebos, een al wat ouder bosgebied naast het terrein van VDL Nedcar. De autofabriek wilde uitbreiden met een productiehal en kreeg na een lange juridische strijd toestemming om die op de plek van het bos te bouwen. De actiegroep verzette zich tegen de kap door in zelfgebouwde boomhutten te gaan wonen. Uiteindelijk greep de politie in.

De autofabriek heeft de productie nooit kunnen uitbreiden. Onlangs werd het grootste deel van het personeel ontslagen.

Drie weken geleden plantten 38 actievoerders nieuwe bomen op de plek van het gekapte Sterrebos. Het ging om zaailingen (kleine boompjes) van esdoorns, berken, essen en beuken. "En er is een grote eik geplant, als een soort herdenkingseik die staat voor het bos dat is gekapt, maar ook voor alle ontslagen die zijn gevallen", aldus een woordvoerder van de actiegroep toen.

Lompe actie

"Nu komen we hier en zien we dat alles weg is", stelt Paula Wielders van de actiegroep. "Een superonbeleefde en lompe actie."

Volgens een woordvoerder van VDL Nedcar zijn de boompjes alleen maar verplaatst: "De scheuten van boompjes zijn door activisten geplant in het gebied waar het populierenbos stond, en niet in het Sterrebos. Een populierenbos is sowieso voor de tijdelijkheid, heeft zoals bekend weinig natuurwaarde en is bedoeld voor houtproductie. Zolang we het gebied van het populierenbos niet nodig hebben voor de uitbreiding van ons bedrijf, wordt dat gebied als akker aan een boer verpacht. In het compensatiegebied kunnen de boompjes wél blijven staan."

Waar de 'herdenkingseik' is gebleven, is onduidelijk.