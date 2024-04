In de familie Bäckstedt is de liefde voor Roubaix aangeboren: 'Elk jaar een feestdag'

"De kassei heeft altijd in onze woonkamer gestaan. Elynor en Zoe zijn ermee opgegroeid. Elke tweede zondag van april was onze dag om met z'n allen naar Parijs-Roubaix te kijken. In ons gezin was dat echt een feestdag."

Magnus Bäckstedt werd in 2004 de eerste Zweedse winnaar van het meest aansprekende wielermonument ter wereld. Een imposante winnaar met zijn 1.94 meter, getatoeëerde bovenarm en gouden oorring.

Tegenwoordig is Bäckstedt ploegleider in het vrouwenpeloton. Zaterdag rijdt hij in de auto van Canyon//SRAM over zijn geliefde kasseien achter jongste dochter Zoe (19). Elynor, de oudste (22), rijdt bij concurrent Lidl-Trek.