321-voudig international Buijs terug bij Oranje: 'Was een beetje volleybalmoe'

Volleybalster Anne Buijs keert na een jaar afwezigheid terug in de selectie van de Nederlandse ploeg. De 32-jarige Buijs, goed voor 321 interlands, staat vanaf maandag weer op de spelerslijst van bondscoach Felix Koslowski.

Buijs begint na een periode van rust vol goede moed aan een nieuwe periode bij Oranje.

"Ik hoop dat ik met mijn ervaring een bijdrage kan leveren aan kwalificatie voor de Spelen in Parijs", zegt ze in een persbericht van de bond. De volleybalsters moeten zich via de Nations League zien te plaatsen voor de Spelen. Deelname hangt af van hun positie op de wereldranglijst eind juni.

Volleybalmoe

"Ik was een beetje volleybalmoe", licht Buijs haar keuze voor een pauze toe. Ze was mentaal en fysiek op. De vrije tijd die ze zichzelf afgelopen zomer gunde noemt ze "heel waardevol".

"Ik kon eindelijk mijn eigen agenda beheren. Ik heb getennist, rondjes gereden op mijn mountainbike en gewindsurft."

Buijs is blij dat ze weer bij het Nederlandse volleybalteam zit. "Deelnemen aan de Spelen zou een droom zijn die uitkomt."

Vorig jaar spraken we Anne Buijs over haar ingelaste pauze: