Kuipers: aanvullende maatregelen nodig als stijging doorzet

Er liggen op dit moment 2249 coronapatiënten in het ziekenhuis,102 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 1743 in de klinieken en 506 op de intensive care. Gisteren waren er nog 490 IC-patiënten, zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) op een persconferentie.

Kuipers verwacht eind deze week 2500 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Met het huidige aantal besmettingen denkt hij dat dat verder zal stijgen. Hij verwacht in de komende twee weken nog geen daling.

"Als dat zo blijft, heb je aanvullende maatregelen nodig", zei Kuipers, die verder geen voorschot wilde nemen op nieuwe maatregelen zolang de R-waarde (het aantal mensen dat wordt aangestoken door iemand met corona) nog niet bekend is. Het laatste aantal nieuwe besmettingen, 10.353, noemt hij stabiel, maar veel te hoog.

Afschaling 25 tot 30 procent

Door de toenemende druk door het oplopende aantal coronapatiënten moeten vrijwel alle ziekenhuizen de reguliere zorg afschalen. Volgens Kuipers is die afschaling van de klinische zorg nu in heel Nederland 25 tot 30 procent. Hij merkt daarbij op dat het alleen gaat om zorg waar bedden voor nodig zijn. Behandelingen als chemotherapie gaan nog wel gewoon door.

Ook worden er patiënten overgeplaatst om de druk te verlichten. Het LCPS meldde vandaag 5 verplaatsingen van IC-patiënten en 17 klinische verplaatsingen. Sinds vrijdag worden er ook weer IC-patiënten naar Duitsland verplaatst.

Opnemen Belgische patiënten nu 'heel lastig'

Kuipers zei dat er een vraag is geweest vanuit België om te bekijken of er Belgische patiënten in Nederland kunnen worden opgenomen, zoals Nederland ook met Duitsland de capaciteit heeft afgestemd. Op dit moment zou dat volgens Kuipers "heel lastig" zijn. Hij benadrukte dat België geen verzoek heeft ingediend om structureel patiënten op te nemen.

In België dreigen de IC-bedden binnen twee weken allemaal bezet te zijn. Volgens Kuipers speelt dat niet op die manier in Nederland. Hij sluit niet uit dat een individuele patiënt uit België een keer de grens over gaat om geholpen te worden.

'Vervoercapaciteit niet het probleem'

Kuipers zei verder dat er op dit moment voldoende mobiele IC's zijn in Nederland voor verplaatsingen. Er is één bus voor grotere groepen patiënten die vervoerd worden. Hij ziet wel "een uitdaging" voor de ambulances, maar benadrukt dat vervoercapaciteit nu niet het probleem is. Het aantal beschikbare bedden luistert op dit moment wél nauw.

Verder wordt er nu één helikopter gebruikt voor het vervoer van patiënten. Dat waren er twee op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, in maart en april.