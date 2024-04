Kookadvies drinkwater West-Brabant na breuk leiding

Bewoners van het uiterste westen van Brabant en de Zeeuwse dorpen Sint Philipsland en Anna Jacobapolder moeten hun kraanwater voor de zekerheid drie minuten koken. Dat advies geeft drinkwaterbedrijf Brabant Water.

Door een lek in een hoofdwaterleiding bij Nieuw-Vossemeer, gisteren, kunnen er kleine hoeveelheden bacteriën in het water terecht zijn gekomen, melden Omroep Brabant en Omroep Zeeland,

De breuk in de waterleiding ontstond gisteren eind van de middag door nog onbekende oorzaak. Gevolg was dat er in Nieuw-Vossemeer, Sint Philipsland, Anna Jacobapolder en een klein deel van de gemeente Steenbergen nauwelijks of geen water uit de kraan kwam.

Hoewel Brabant Water zegt de hele nacht te hebben doorgewerkt om de leiding te repareren, is de druk op het water vanochtend nog steeds minimaal. Het kookadvies geldt het hele weekeinde, laat een woordvoerder van Brabant Water weten.