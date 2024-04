Het wordt zomers warm, maar reddingsbrigades waarschuwen voor ijskoud water

Vandaag wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. In het zuiden en oosten wordt 25 graden verwacht, maar ook langs de kust voelt het met 23 graden aan als een zomerse dag.

Niet alles is zomers: de zee is maar ongeveer tien graden en voelt dus ijskoud aan. De reddingsbrigade waarschuwt badgasten dan ook om niet te lang te zwemmen.

Volgens een woordvoerder is een duik in de zee vandaag te vergelijken met een nieuwjaarsduik. Hij adviseert zwemmers beschermende kleding te dragen, zoals een wetsuit. "En anders kan je ook lekker pootje baden", zegt Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade Nederland tegen regionale omroep NH.

Zwemplassen

Wie toch gaat zwemmen, moet er rekening mee houden dat er weinig toezicht is. Niet op alle stranden is een strandwacht aanwezig, omdat het strandseizoen pas later begint. In Zandvoort zijn vandaag wel strandwachten te vinden.

Ook bij zwemplassen ligt gevaar op de loer, zegt de reddingsbrigade De Dukers Meppel-Nijeveen tegen RTV Drenthe. Pootjebaden kan, maar dieper gaan wordt afgeraden.

Door de voorjaarszon kan het ondiepe gedeelte al snel lekker aanvoelen, waar het diepere gedeelte koud blijft. "Het gevaar is de kans op onderkoeling en cold shock. Als de kramp erin schiet, kun je naar de bodem zakken."

Eenzame zomerdag

Overigens blijft vandaag de voorlopig enige zomerse dag. Vanavond koelt het langzaam af en verschijnen er vanuit het westen meer wolken. Morgen wordt het 16 tot 21 graden.