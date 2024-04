Voetbalkantine Hoogland brandt uit na whiskeyproeverij

Bij een grote brand is vannacht de kantine van VV Hoogland volledig verwoest. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. De wedstrijden vandaag zijn afgelast.

Het vuur op het sportpark in Amersfoort brak iets voor 02.00 uur uit, meldt RTV Utrecht. De brandweer had veel moeite om de brand te bestrijden doordat een waterleidingbreuk ontstond bij het begin van de bluswerkzaamheden.

"Er ontstond een sinkhole (groot gat) in de weg", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Hierdoor was het onveilig voor de blusvoertuigen om de brand vanaf de weg te bestrijden." Omdat het de enige toegangsweg is, kon de brandweer het complex daarna alleen nog via het weiland bereiken.

Zalm en buikspek

De brand ontstond toen leden van de club zalm en buikspek aan het roken waren in een rookkist tijdens een whiskeyproeverij, aldus VV Hoogland-voorzitter Nico Terschegget op de website van Hart van Nederland.

De proeverij was georganiseerd voor sponsoren van de club. "En bij die whiskeyproeverij was het leuk om ook een rookkist te hebben. Die stond onder onze luifel, aan de achterkant van de kantine", aldus Terschegget. Hoe het is misgegaan, wordt onderzocht.

Alle voor vandaag geplande 40 voetbalwedstrijden op het complex zijn afgelast.