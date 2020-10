Geblesseerde De Roon ontbreekt bij Atalanta tegen Ajax in Champions League

Marten de Roon ontbreekt dinsdag bij Atalanta Bergamo in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. De international van het Nederlands elftal kampt met een liesblessure.

De middenvelder moest om die reden zaterdag in de wedstrijd tegen Sampdoria (3-1 verlies in eigen huis) na ruim een uur spelen het veld verlaten. Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini bevestigde maandagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel dat De Roon niet kan spelen.

"Het is een gemis voor ons", vertelde Gasperini over de 29-jarige De Roon. "Maar we hebben ook in de competitie wedstrijden zonder hem gespeeld en toen is het ook goed gegaan. Maar het is spijtig dat hij er morgen niet bij is."