Verstappen pakt in Japan zijn vierde poleposition dit jaar, met minimaal verschil

Verstappen pakte tot nu toe bij alle vier de races van dit jaar poleposition. Het is de 36ste pole in zijn loopbaan. Bij de twee voorgaande races in Japan mocht Verstappen ook vooraan beginnen. Hij wist die races ook te winnen.

'Lastig voor de banden'

Verstappen is blij met de pole, maar noemde dat de baan wel een uitdaging. "Deze baan is erg lastig voor de banden. Het werkt niet altijd als je tot het uiterste gaat. Uiteindelijk is de pole het belangrijkste. Natuurlijk wil je dat elke ronde perfect is, maar op een baan als deze is dat niet altijd het geval."

Pérez kwam dicht bij zijn Red Bull-collega, zeker in Q3: "Het was spannend met Max. Het voelde als een goede ronde."

Waarom lukte het net niet? "Als het zo dicht bij elkaar zit, dan kan alles het verschil maken. Ik had geen goed begin van de ronde, dat heeft misschien het verschil gemaakt."