Mexico verbreekt diplomatieke banden met Ecuador na inval ambassade

Glas wordt in Ecuador verdacht van omkoping en corruptie. Hij zat tot afgelopen november al een gevangenisstraf uit voor corruptie. Na zijn vrijlating werd er opnieuw een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Spanningen opgelopen

Eerder deze week liepen de spanningen tussen de twee landen al hoog op toen de Mexicaanse president had gesuggereerd dat de moord op de Ecuadoraanse presidentskandidaat Villavicencio de reden was dat president Daniel Noboa had gewonnen In reactie daarop werd de Mexicaanse ambassadeur in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito tot persona non grata verklaard.