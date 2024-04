Van Visma naar AZ: hoe belangrijk was 'vaderfiguur' Zeeman voor de wielerploeg?

Toch was Zeemans entree bij Blanco niet overweldigend, vertelt Stef Clement, die toen voor de Nederlandse ploeg reed. "Hij maakte zeker niet direct een verpletterende indruk op me, maar hij is met de ploeg meegegroeid."

Powerpointpresentatie

Clement, toen 30 jaar, kon net als andere ervaren renners weleens botsen met de nog altijd jonge ploegleider Zeeman. Als voorbeeld haalt de oud-renner een herinnering op aan de Ronde van Baskenland.

"In die tijd werkte Zeeman al veel met data. Voor de Ronde van Baskenland zei hij dat we op basis van die data met twee man in de top tien van het klassement moesten eindigen", haalt Clement terug.

"Buiten de Spaanse ploegen Euskaltel en Saunier Duval was dat nog nooit een ploeg gelukt. Zeeman had een hele powerpointpresentatie gemaakt voor de teambespreking. Dat deed toen nog niemand in het wielrennen."

"Zeeman sprak daar heel enthousiast en gedreven, maar was er niet van op de hoogte dat Bauke Mollema net verhuisd was van Spanje naar Monaco. Bauke had de hele week met verhuisdozen lopen sjouwen en was zo vermoeid dat hij al op de eerste klim gelost werd."