Wekdienst 6/4: Uitzonderlijk warme zaterdag • Wielrensters rijden Parijs-Roubaix

Dit is er vannacht gebeurd:

Duikers hebben het lichaam geborgen van een derde slachtoffer van het brugongeluk in de Amerikaanse stad Baltimore. Het gaat om een 38-jarige wegwerker.

Kort na het ongeluk van ruim anderhalve week geleden werden al de lichamen van twee andere wegwerkers geborgen. Er vielen zes doden bij het ongeluk; er wordt nog gezocht naar drie lichamen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Van de formatie horen we nu niet zo veel, maar stil was het niet in Den Haag. Hebben Nederlandse politici zich laten omkopen door Rusland? En wat gebeurde er opeens in de Eerste Kamer, toen het over Gronings gas ging? Dat en meer in Rondje Binnenhof #64.