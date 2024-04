Landen zoeken buitenlands personeel en dat merk je op de Emigratiebeurs

Rob Floris van het Zweedse werkgelegenheidsbureau Arbetsförmedlingen staat ook op de beurs. Hij is Nederlander, maar woont al jarenlang in Zweden. "Toen ik 17 jaar geleden begon met mijn werk, waren veel Zweedse regio's nog sceptisch over het binnenhalen van arbeidsmigranten. 'We hebben ons altijd prima kunnen bedruipen', was de gedachte. Maar nu redden we het niet meer zonder mensen uit het buitenland."

Huis van een ton

Volgens hem is er veel dat Zweden aantrekkelijk maakt. "Er is goed geoliede sociale wetgeving, alles is goed geregeld. Er zijn bossen, meren, geen files en als je wil ook geen buren. En wel betaalbare huizen, je kan met gemak een huis vinden voor 100.000 euro."