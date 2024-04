Rusland voert aanvallen op Frankrijk met nepnieuws op

Rond dezelfde tijd rolden de Fransen een Russisch netwerk op, Portal Kombat, dat via bijna 200 sociale media, internetsites en fora pro-Russische informatie in Frankrijk verspreidde.

Vorige maand waren Franse overheidsdiensten het doelwit van een DDoS-aanval, 'zeer waarschijnlijk door Russische hackers'. Verscheidene Franse ministeries moesten hun websites sluiten.

Informatie-oorlog

Specialisten beschuldigden Moskou toen al van desinformatie. "Rusland is al een beetje in oorlog met het Westen. Het is een informatie-oorlog om onze samenlevingen te ontwrichten", zei de Franse legerleider Thierry Burkhard in Le Monde.

"Russen hebben websites van grote Franse kranten nagemaakt, zoals die van Le Monde en Le Figaro", zegt parlementariër Constance Le Grip. "Daarmee verspreiden ze fake news, nep-artikelen en leugens. Ze doen alsof die kranten die verhalen schrijven, om zo het Franse publiek te misleiden."

Olympische Spelen

Dat beaamt historicus David Colon. "Moskou wil chaos en verdeeldheid veroorzaken in Frankrijk en andere Europese landen die Oekraïne steunen. Dat gebeurt nu, omdat er straks Europese verkiezingen zijn." Moskou hoopt dat pro-Russische partijen daar gaan winnen. "Maar de angst is ook dat Rusland de Olympische Spelen deze zomer in Parijs wil verstoren. Dat kan met een soort hybride oorlogsvoering, zoals met cyberaanvallen."

Frankrijk heeft een speciale overheidsdienst die zich bezighoudt met cyberaanvallen, de ANSSI. "Het aantal digitale bedreigingen neemt toe", schreef directeur Vincent Strubel vorige maand in het jaarverslag over 2023. Zijn dienst bereidt zich specifiek voor op cyberaanvallen tijdens de Olympische Spelen.

Bedwantsen

Vorig jaar waren er ook al incidenten. In het najaar kwam Frankrijk, en met name Parijs, in het nieuws vanwege vermeend grote hoeveelheden bedwantsen in hotels. "Op sociale media is dat nieuws kunstmatig versterkt en verspreid, met sturing vanuit Rusland", zei staatssecretaris van Europese Zaken Jean-Noël Barrot.

"Zoiets is echt bedoeld om het imago van Frankrijk in de wereld te beschadigen, mede met het oog op de Olympische Spelen", zegt onderzoeker Colon.