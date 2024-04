President Peru urenlang verhoord in Rolexgate: 'Horloges waren geleend'

De Peruviaanse president Boluarte heeft in een hoorzitting verklaard dat een peperdure collectie met daarin onder meer luxe horloges aan haar was uitgeleend door een vriend. De horloges, die ze niet had aangegeven bij haar aantreden, staan centraal in een rel rond Boluarte waarin ze wordt beschuldigd van illegale verrijking.

Één horloge - een Rolex - was daadwerkelijk van haar, zei ze. De rest had ze in bruikleen, omdat een vriend hoopte dat het goed zou afstralen op Peru als ze de uurwerken zou dragen, aldus Boluarte.

Huiszoeking

Een week geleden doorzocht de Peruviaanse justitie het huis van Boluarte vanwege een onderzoek naar corruptie. Dat onderzoek begon nadat nieuwszender La Encerrona had gemeld dat de president sinds ze aan de macht was onder meer veertien verschillende luxe horloges had gedragen.

In die periode zou ze op papier niet genoeg geld hebben verdiend om dergelijke horloges te kunnen bekostigen. Maandag, twee dagen na de huiszoeking bij Boluarte, stapten zes ministers uit haar kabinet op.

Verhoor van vijf uur

Na het verhoor achter gesloten deuren, dat ruim vijf uur duurde, erkende Boluarte in een tv-speech wel dat het onverstandig was om de horloges aan te nemen. Ze benadrukte daarbij dat de horloges weer zijn teruggegeven aan de man van wie ze ze had gekregen, de gouverneur van de regio Ayacucho.

Verder omschreef ze het onderzoek tegen haar als een "leugen" en een "rookgordijn".

De zogenoemde 'Rolexgate' heeft de al impopulaire Boluarte alleen nog maar impopulairder gemaakt onder Peruvianen. Toch is de kans klein dat ze door de rel zal worden afgezet. Zo werden donderdag twee pogingen van de oppositie om haar af te zetten nog weggestemd in het Congres, omdat Boluarte daar de steun heeft van een conservatieve meerderheid.

Witwaszaak

Een jaar geleden startten aanklagers ook al een witwaszaak naar onder anderen Boluarte en haar voorganger, Pedro Castillo. Het onderzoek draait om de financiering van de campagnes voor de presidentsverziekingen in 2021.

De afgelopen vijf jaar zijn er zes presidenten geweest in Peru. Veel presidenten zijn in verband gebracht met corruptie of daarvoor veroordeeld. Critici beschuldigen ook deze regering ervan een steeds autoritairder karakter aan te nemen