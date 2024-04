Derde slachtoffer brugongeluk Baltimore geborgen, Biden belooft herbouw

Duikers hebben het lichaam geborgen van een derde slachtoffer van het brugongeluk in de Amerikaanse stad Baltimore. Het gaat om een 38-jarige wegwerker.

Kort na het ongeluk van ruim anderhalve week geleden werden al de lichamen van twee andere wegwerkers geborgen. Er vielen in totaal zes doden bij het ongeluk; er wordt nog gezocht naar drie lichamen.

Burgemeester Scott van Baltimore zegt in een persverklaring dat "alles wat in onze macht ligt" zal worden gedaan om de families te steunen van de personen die nog worden vermist.

Biden vliegt met helikopter over brug

De brug stortte in nadat een vrachtschip tegen een brugpijler was aangevaren. De bemanning van het schip had even daarvoor gemeld dat alles op het schip was uitgevallen en dat het schip onbestuurbaar was.

De vondst van het lichaam van het derde slachtoffer van de bruginstorting viel samen met een bezoek van president Biden aan Baltimore. Hij vloog onder meer met een legerhelikopter over de haven van de stad en sprak met nabestaanden van de slachtoffers.

"Vanuit de lucht zag ik een brug die volledig uit elkaar is getrokken, maar op de grond zie ik een gemeenschap die samen is gekomen", zei Biden.

Hij beloofde dat de federale overheid het herbouwen van de brug volledig zal betalen en zei te verwachten dat het Congres die belofte "snel" zal onderschrijven.