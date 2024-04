Auto met daarin zeven lichamen achtergelaten op ringweg in Mexicaanse stad

In de Mexicaanse stad Puebla is een auto achtergelaten op een drukke ringweg, met daarin zeven zwaar toegetakelde lichamen.

De lokale autoriteiten zeggen dat op de lichamen handgeschreven briefjes lagen, met daarop de redenen waarom de personen zouden zijn vermoord. Vijf lichamen waren onthoofd en een lijk was in stukken gezaagd.

Drugskartels

De aanklager in de staat Puebla, Gilberto Higuera, kon in een persconferentie niet meteen zeggen of drugskartels achter de moorden zaten. Slachtoffers van de kartels worden vaker gevonden met dergelijke boodschappen op hun lichamen als personen bijvoorbeeld de regels van de kartels hebben overtreden, of als intimidatie richting rivaliserende bendes of de lokale bevolking.

De auto werd in de vroege ochtend geparkeerd op de ringweg. Er is nog niemand aangehouden.

Mexico wordt wel vaker opgeschrikt door dergelijke gruwelijkheden; al jaren wordt het land geteisterd door zwaarbewapende, machtige drugskartels. Het komt alleen niet vaak voor dat Puebla te maken krijgt met dit geweld.

In de op vier na grootste stad van Mexico (ruim 1,5 miljoen inwoners), gelegen in het midden van het land, is het relatief rustig als het gaat om de activiteit van de drugskartels in vergelijking met veel andere Mexicaanse steden.