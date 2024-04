Verantwoording bij onze video over de verwoesting in Gaza

Verwoesting gebouwen

Met behulp van twee datasets hebben we de verwoesting van gebouwen in kaart gebracht. Voor onze basiskaart gebruikten we de UNOSAT Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment uit januari 2024. Dit is de meest conservatieve schatting die op basis van satellietbeelden concludeert dat 35 procent van de gebouwen in Gaza sinds het begin van de oorlog in oktober 2023 is beschadigd.

Andere onderzoekers schatten de verwoesting hoger in. Zo gebruiken de onderzoekers van de Decentralized Damage Mapping Group niet alleen satellietbeelden, maar ook een algoritme gebaseerd op de gebruikte munitie om de schade in Gaza in kaart te brengen. Vanuit de lucht zie je immers niet of gebouwen aan de zijkant beschadigd zijn, als het dak nog wel intact is. Zij komen uit op een verwoestingspercentage van 55 procent.