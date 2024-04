Nog altijd ontdekken donorkinderen dat spermadokter Karbaat hun vader is

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel donorkinderen de in 2017 overleden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat met zijn eigen zaad heeft verwekt. Vijf jaar geleden werd nog uitgegaan van bijna 50 kinderen, nu staat de teller op zeker 105 kinderen, schrijft Omroep Brabant.

Dat aantal noemt Annerie Meul uit Eindhoven, het oudste donorkind van Karbaat. De dochter van een van haar halfzussen leerde op de middelbare school over erfelijkheid en besloot een commerciële DNA-test te doen. Ze bleek 104 ooms en tantes te hebben. "Dat meisje raakte in paniek en ging naar haar moeder", zegt Meul tegen de omroep.

Stichting Donorkind, dat opkomt voor de belangen van donorkinderen, bevestigt het aantal van 105 halfbroers en -zussen aan de regionale omroep. Donorkinderen komen meestal achter de verwantschap door een match in een van de internationale DNA-databanken, vertelt Ties van der Meer van de stichting. "Voor adoptiekinderen en donorkinderen is dit een uitkomst."

Niet te bevatten

Meul kan er maar moeilijk bij dat de groep halfbroers en -zussen nog altijd groter wordt. "Het is bijzonder", zegt ze. "Vijf jaar geleden was het clubje veel kleiner, maar nu voelt het niet meer als broers en zussen. De groep is te groot." Ze spreekt niet met alle donorkinderen af. "Je pikt er een aantal uit met wie je contact hebt. In mijn geval een stuk of tien."

Ze maakt zich zorgen dat halfbroers en -zussen die nog niet weten dat ze van Karbaat afstammen een relatie met elkaar krijgen. "Mijn jongste broer die tot op heden bekend is, heeft bij mijn dochter op de middelbare school gezeten. Die schelen maar drie jaar in leeftijd. Ze hadden een relatie kunnen krijgen."

Meul verwacht dat in de toekomst nog veel meer halfbroers en -zussen bekend zullen worden. "We zijn inmiddels met 105. We weten dat Karbaat ook zijn zaad heeft gedoneerd aan artsen in andere landen."

De NOS sprak eerder met Joey Hoofdman, die ontdekte dat Jan Karbaat ook zijn biologische vader is: