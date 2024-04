Dordrecht wint thuis weer eens van De Graafschap, ook ADO pakt drie punten

FC Dordrecht heeft in eigen huis weer eens gewonnen van De Graafschap. Na vier thuisnederlagen op rij tegen de club uit Doetinchem won het nu met 2-1, waarmee het op de vierde plaats blijft staan in de Keuken Kampioen Divisie.

Het was smullen geblazen in het eerste kwartier. Met een prachtig gekruld schot maakte Ilias Sebaoui de openingstreffer (1-0), maar vier minuten later was het via een knappe kopbal van Ralf Seuntjens alweer gelijk (1-1).

Dylan Mbayo leek de thuisploeg vervolgens opnieuw op voorsprong te zetten, maar zijn pegel belandde op de paal.

Boeiend werd het daarna pas weer in de tweede helft: Mathis Suray tekende voor de 2-1 met een schot in de verre hoek, waarna Korede Osundina nog een kans had op 3-1, maar rakelings over schoot.

ADO verslaat Cambuur

Ook ADO Den Haag, de nummer vijf van de eerste divisie, pakte drie punten in de 33ste speelronde. De ploeg van Bosniër Darije Kalezic won op bezoek bij SC Cambuur met 2-0.

Henk Veerman brak de ban voor ADO in de 50ste minuut met een halve omhaal. Het tweede doelpunt van de avond viel past in blessuretijd en kwam op naam van Dhoraso Klas.