Podcast De Stemming: hoe gaat het met de formatie?

Een nieuwe week in de formatie, hoe gaat het daar ondertussen mee? Worden er meters gemaakt? Joost en Xander vertellen wat ze er over horen, maar of dat nou veel duidelijkheid schept?

Wat in ieder geval niet duidelijk werd, was welke Nederlandse politicus werd omgekocht door de Russen. Het debat dat werd gevoerd na de berichten uit Tsjechië dat Nederlandse politici vanuit Rusland worden beïnvloed of zelfs worden betaald, verliep grotendeels teleurstellend, vond Xander.

Verder was er grote verbazing over een actie van de meerderheid van de Eerste Kamer, onder aanvoering van de VVD. Ze leken de snelle sluiting van het Groninger gasveld tegen te willen houden. Er werd gewezen op zorgen over een mogelijk tekort aan gas. Het zorgde meteen voor felle reacties: in Groningen en zeker ook bij staatssecretaris Vijlbrief.

Er werd deze week ook gedebatteerd over een extra belasting voor de rijken. Vooral Joost is benieuwd wanneer je nou precies rijk bent. Voor dat antwoord gaan de heren in de wandelgangen op zoek naar SP-leider Jimmy Dijk voor een super exclusief interview.

