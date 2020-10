Recordhouder Hamilton heeft nieuwkomer Mercedes naar hoger plan gebracht

Lewis Hamilton na zijn triomf in Portugal, de 92ste grandprixzege in zijn loopbaan - AFP

Wat heeft Lewis Hamilton nou te zoeken bij Mercedes, dacht menigeen toen de Brit in 2013 het toen nog machtige McLaren verruilde voor het nog in de kinderschoenen staande Formule 1-team. Een forse stap terug leek het voor de wereldkampioen van 2008. Maar hij wist blijkbaar heel goed wat hij deed. En Mercedes ook. Sinds gisteren is de 35-jarige Hamilton de coureur met de meeste Grand Prix-zeges op zijn naam: 92 stuks, eentje meer dan Formule 1-legende Michael Schumacher.

"Veel mensen zeggen: hij is zo vaak wereldkampioen geworden omdat hij bij het team met de beste auto zit", zegt NOS-commentator Louis Dekker over de man die dit seizoen op zijn zevende titel afstevent. "Maar het is natuurlijk geen toeval dat hij juist bij dát team zit. Een team kijkt wie de beste voor ze is en als die het dan zolang uithoudt bij het team, kan-ie echt wel wat. Wie niet presteert, ligt er al snel weer uit." Unieke succesreeks De verdienste van Hamilton is immers niet alleen zijn uitmuntende stuurmanskunst. "Hij heeft een grote inbreng gehad in de ontwikkeling van de auto en daar heeft Mercedes, dat in hetzelfde jaar ook teambaas Toto Wolff vastlegde, jaren voor uitgetrokken. En dat heeft geleid tot een succesreeks die uniek genoemd mag worden."

Eenzelfde traject had Sebastian Vettel, die vier jaar op rij had gedomineerd bij Red Bull, voor ogen bij Ferrari, maar daar is niets van terechtgekomen. Dekker: "Nee, dat is geen gelukkig huwelijk gebleken." "Fernando Alonso had misschien ook in de buurt van Schumachers record kunnen komen, maar hij koos steeds net voor het verkeerde team. Hamilton stapte wel op het goede moment over en verzamelde ook de juiste mensen om zich heen", verwijst Dekker opnieuw naar de Oostenrijker Wolff. Hamilton vervangt Schumacher De terugkeer in 2010 in de Formule 1 bracht Mercedes aanvankelijk niet wat ervan verwacht werd. Zelfs het binnenhalen van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, die al drie jaar niet meer in een Formule 1-auto had gezeten, bood geen soelaas. Waarom zou het Hamilton, die uitgerekend Schumacher kwam vervangen, dan wel lukken? Maar al snel liet de Brit zien uit het juiste hout te zijn gesneden. Zijn debuutjaar bij Mercedes lardeerde hij met één grandprixzege en een vierde plaats in de eindrangschikking, maar daarna ging het hard: wereldtitels in 2014 (en elf overwinningen), 2015 (tien), 2017 (negen), 2018 (elf) en 2019 (elf). Het zevende kampioenschap, waarmee hij naast recordhouder Schumacher komt, is in de maak.

"Dat hij in 2016 de eindzege aan teamgenoot Nico Rosberg moest laten kwam puur doordat hij één keer vaker uitviel dat seizoen", vertelt Dekker. "En dat was niet zijn eigen schuld, maar technische pech. Het is ook geen toeval dat Rosberg na die wereldtitel meteen met pensioen ging, want hij begreep heel goed dat hij dat kunstje maar één keer zou kunnen flikken." Fit en scherp Ook Valtteri Bottas, de Fin die het stoeltje van Rosberg overnam, moet genoegen nemen met een plek in de schaduw van Hamilton, die, zo benadrukt Dekker, blijkbaar iets kan wat anderen niet kunnen. "En dat is meer dan alleen de snelste auto hebben. In de Formule 1 telt vooral de prestatie in vergelijking met je teamgenoot. Nou, Hamilton reed zondag in Portugal Bottas op bijna een halve ronde."

Behalve dat hij duizelingwekkende cijfers kan overleggen - naast 92 grandprixzeges, waarvan 71 bij Mercedes, ook nog eens 97 polepositions en 161 podiumplaatsen - maakt Hamilton ook indruk als sporter, vindt Dekker. "Als je ziet hoe fit en scherp hij nog oogt als hij na een race uit zijn auto stapt. Hij lijkt het racen er een beetje bij te doen." "Voor de coronacrisis begaf hij zich ook graag in het jetsetleven. Je zou denken: dat moet ten koste gaan van de prestaties. Maar bij hem dus niet. Hij is altijd gefocust en verwoordt zich ook goed. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld de laatste jaren en is mentaal ijzersterk." En het einde van het tijdperk-Hamilton is voorlopig nog niet in zicht. Al is het alleen al omdat hij zeker nog een seizoen wil racen met fans op de tribunes, iets waar de coronacrisis dit seizoen een dikke streep doorheen zette.