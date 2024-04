Franse jongen (15) overleden na groepsmishandeling bij school

Een 15-jarige jongen uit het Franse Viry-Châtillon, vlak onder Parijs, is overleden nadat hij gisteren in elkaar was geslagen door een groepje jongeren. De politie heeft vijf verdachten aangehouden, onder wie vier minderjarigen.

De jongen werd aangevallen toen hij onderweg was van school naar huis. Een voorbijganger vond de zwaargewonde tiener op de stoep. Hij had verwondingen aan zijn hoofd en lichaam. De jongen is 's avonds nog in het ziekenhuis geopereerd, maar overleed vandaag aan zijn verwondingen.

De politie heeft drie 17-jarigen, een 15-jarige en een persoon van 20 aangehouden. Een getuige had eerder gezegd dat de daders bivakmutsen droegen.

De burgemeester van Viry-Châtillon zei dat de daders van deze "onaanvaardbare en onbeschrijfelijke daad" bestraft moeten worden. Een woordvoerder van de Franse regering verklaarde dat "onze samenleving niet zal buigen voor deze barbaarse misdaad".

Andere mishandeling

Dinsdag raakte in Frankrijk een andere tiener zwaargewond bij een vechtpartij. Een 13-jarig meisje werd in de zuidelijke stad Montpellier in de buurt van haar middelbare school opgewacht en in elkaar geslagen door leeftijdsgenoten. Hierna lag ze enige tijd in coma, waar ze inmiddels uit ontwaakt is.

De politie in Montpellier heeft drie minderjarige tieners opgepakt voor de gewelddadige mishandeling, onder wie een 15-jarig meisje. Zij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer zou al enige tijd worden gepest.