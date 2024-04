Booker Prize-winnaar Lynch: 'Vergelijking met Orwell en Atwood is grote eer'

Lynch: "Als je in een democratie leeft, ben je gewend aan alle vrijheden, zoals het recht om actief te zijn in een vakbond. In het boek vallen die fundamentele vrijheden langzaam weg. Maar ik beschrijf ze vanuit het perspectief van Eilish, niet vanuit een politiek standpunt."

Wel ziet hij de vrijheid in de echte wereld onder druk staan door het populisme. "Het boek reageert op wat er elders in de wereld gebeurt. Toen ik het schreef was er nog geen oorlog in Oekraine en in Gaza. Maar het boek reageert wel op zulke situaties."

Censuur in je hoofd

Emy Koopman schreef de Nederlandse dystopie Het boek van alle angsten. Ze vergelijkt het boek van Paul Lynch met klassieke dystopieën als Brave New World van Aldous Huxley en 1984 van George Orwell. "Je hebt een autoritaire overheid die alles probeert te controleren tot in het extreme, en je hebt de enkeling die daar uit wil breken en zijn vrijheid wil vinden."

Wat daar bij hoort is dat de autoritaire overheid teruggrijpt op traditionele waarden, zoals Margaret Atwood beschrijft in haar roman The Handmaid's Tale. In een Amerika dat verworden is tot een religieuze dictatuur zijn vrouwen een onderdrukte klasse geworden. "De terugkeer naar ouderwetse verhoudingen hebben we gezien in Polen, we zien het in Hongarije en Rusland. We zien de opkomst van radicaal-rechtse partijen overal in Europa. Je ziet bij veel populistische politici terugkomen dat de vrouw terug moet naar een bepaalde plek, als degene die baart en die kookt."

Maar behalve de censuur van de staat is er ook de censuur in je eigen hoofd, zegt Emy Koopman. "Dat is het meebewegen uit voorzorg. Ik ben een tijd in Hongarije geweest en heb daar meegemaakt dat de staat eigenlijk weinig repressie in de klassieke zin toepast, als arrestaties en verboden. Vaak is het genoeg om te dreigen met een verbod om te publiceren, of met een boete of het verlies van je baan. Het is interessant dat je niet eens zoveel nodig hebt om mensen te kunnen onderdrukken."