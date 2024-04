PVV presenteert Europese kandidatenlijst, pleit niet meer voor nexit

De PVV heeft de kandidatenlijst gepresenteerd voor de Europese verkiezingen in juni. Bovenaan staat Sebastiaan Stöteler, die nu fractievoorzitter is in de gemeenteraad van Almelo en in de Provinciale Staten van Overijssel.

Op de tweede plek staat Marieke Ehlers en op drie staat Auke Zijlstra, die al eens namens de PVV in het Europees Parlement zat. De vierde plek is voor Sebastian Kruis, raadslid in Den Haag en persvoorlichter bij de PVV. Partijleider Geert Wilders is op de twintigste plaats de lijstduwer.

Wilders schrijft op X dat de lijst een combinatie is "van ervaren PVV'ers en nieuwe politieke talenten" waarmee hij Nederland wil "terugveroveren op Brussel". Bij de vorige Europese verkiezingen in 2019 haalde de partij geen enkele zetel.

Uit een peiling bleek vorige maand dat een kwart van de kiezers die op 6 juni willen gaan stemmen van plan zijn op de PVV te stemmen. Daarmee zou de partij negen zetels halen, concludeerde onderzoeksbureau Ipsos I&O. GroenLinks-PvdA zou afgaande op de peiling de tweede partij worden, net als nu in de Tweede Kamer.

Nexit

Eerder vandaag werd het verkiezingsprogramma van de PVV gepubliceerd, met als thema 'Nederland op 1'. In de plannen staat nu niets meer over een nexit, een vertrek van Nederland uit de Europese Unie.

In het verkiezingsprogramma voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stond nog dat de PVV een bindend referendum wilde over een nexit. Bij de vorige Europese verkiezingen, in 2019, was de partij een stuk stelliger en werd gepleit voor een "spoedige" nexit.

"Intensieve economische samenwerking is in ons belang", staat er nu, gevolgd door de tekst dat de PVV "geen Europese superstaat" wil. "We zullen keihard werken om de unie van binnenuit te veranderen."

Islam

In de tekst van het Europese verkiezingsprogramma wordt niet langer gerefereerd aan de islam. Verder staat er onder meer dat de PVV de strijd steunt "van Oekraïne tegen de Russische agressor". Hoe die steun eruit moet zien, wordt niet toegelicht.

Europese samenwerking op militair gebied ziet de PVV wel zitten, maar "niet onder de vlag van de EU". Ook spreekt de partij van Wilders zich uit tegen een Europees leger of een eurocommissaris van Defensie.

De partij schrijft verder dat Nederland op asielgebied uitgezonderd moet worden van Europese regelgeving, iets dat ook in de plannen voor de Tweede Kamerverkiezingen stond.

Als de PVV in het Europees Parlement komt, wordt de partij onderdeel van de groep Identiteit en Democratie. Daarin zitten ook partijen als het Duitse Alternative für Deutschland en Rassemblement National uit Frankrijk.